При необходимости увеличение коечного фонда продолжится.

Во Владимирской области продолжается развёртывание специализированного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщила директор департамента здравоохранения ЕленаУтемова, на базе Камешковской центральной районной больницы дополнительно открыто 95 коек. Общая численность ковидных коек на 13:00 19 ноября составила 1549 мест. Принято решение организовать ещё один ковидный госпиталь на базе больницы города Радужный. При необходимости увеличение коечного фонда продолжится.