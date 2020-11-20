19 ноября был проведён профилактический рейд по водным объектам в окрестностях посёлка Боголюбово Суздальского района.

Во Владимирской области некоторые рыбаки уже устремились на водоёмы. В целях недопущения происшествий с 15 ноября в регионе стартовал традиционный месячник безопасности людей на водных объектах. В его рамках был проведён профилактический рейд по водным объектам в окрестностях посёлка Боголюбово Суздальского района.Специалисты: отдела безопасности людей на водных объектов Главного управления МЧС России по Владимирской области, отдела ГО и ЧС муниципального образования Боголюбовское, Центра ГИМС – обращались к рыбакам с требованием покинуть лёд, проводили с ними профилактические беседы и вручали памятки.Работа проводилась на реке Нерль и на Нижнем пруду, который расположен между посёлком Боголюбово и селом Новым.Местная администрация разместила аншлаги, информирующие о смертельной опасности нахождения на льду, однако рыбаки предпочитают эти аншлаги «не замечать», равно как и то, что первый лёд трещит у них под ногами.Профилактическим работникам рыбаки озвучивают свои, как они считают, весомые аргументы, мол, «лёд уже крепкий, я вешу мало, всегда здесь ловил, аншлага не видел».Однако лёд толщиной пять сантиметров, который образовался лишь на отдельных участках акватории Нерли, безопасным назвать нельзя. На водоёмах без течения и с течением слабым – крепкого льда тоже нет. В этом старались убедить рыбаков участники профилактического рейда. Крайне неохотно рыбаки собирали снасти и покидали опасные участки.Профилактическая работа продолжается.Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан воздержаться от выхода на неокрепший лёд водоёмов. Рыбакам следует дождаться действительно крепкого льда, толщиной от десяти сантиметров и ловить рыбу там, где отсутствуют аншлаги, запрещающие выход на лёд.За нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте (выход на лёд в запрещённых местах) предусмотрена мера административного воздействия в виде штрафа от восьмисот до четырёх тысяч рублей.