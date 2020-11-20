19 ноября был проведён профилактический рейд по водным объектам в окрестностях посёлка Боголюбово Суздальского района.
Во Владимирской области некоторые рыбаки уже устремились на водоёмы. В целях недопущения происшествий с 15 ноября в регионе стартовал традиционный месячник безопасности людей на водных объектах. В его рамках был проведён профилактический рейд по водным объектам в окрестностях посёлка Боголюбово Суздальского района.
Специалисты: отдела безопасности людей на водных объектов Главного управления МЧС России по Владимирской области, отдела ГО и ЧС муниципального образования Боголюбовское, Центра ГИМС – обращались к рыбакам с требованием покинуть лёд, проводили с ними профилактические беседы и вручали памятки.
Работа проводилась на реке Нерль и на Нижнем пруду, который расположен между посёлком Боголюбово и селом Новым.
Местная администрация разместила аншлаги, информирующие о смертельной опасности нахождения на льду, однако рыбаки предпочитают эти аншлаги «не замечать», равно как и то, что первый лёд трещит у них под ногами.
Профилактическим работникам рыбаки озвучивают свои, как они считают, весомые аргументы, мол, «лёд уже крепкий, я вешу мало, всегда здесь ловил, аншлага не видел».
Однако лёд толщиной пять сантиметров, который образовался лишь на отдельных участках акватории Нерли, безопасным назвать нельзя. На водоёмах без течения и с течением слабым – крепкого льда тоже нет. В этом старались убедить рыбаков участники профилактического рейда. Крайне неохотно рыбаки собирали снасти и покидали опасные участки.
Профилактическая работа продолжается.
Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан воздержаться от выхода на неокрепший лёд водоёмов. Рыбакам следует дождаться действительно крепкого льда, толщиной от десяти сантиметров и ловить рыбу там, где отсутствуют аншлаги, запрещающие выход на лёд.
За нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте (выход на лёд в запрещённых местах) предусмотрена мера административного воздействия в виде штрафа от восьмисот до четырёх тысяч рублей.