Сигнал бедствия поступил в полночь 16 ноября с улицы Московская города Гороховца.

Сигнал бедствия поступил в полночь 16 ноября с улицы Московская города Гороховца.Пожарно-спасательные подразделения застали дом полностью охваченным огнем. Они не дали огню распространиться на соседние дома и ликвидировали пожар на площади 150 кв. метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 18 человек личного состава.Увы, дом - памятник деревянной архитектуры - полностью пришел в негодность. Между тем, этой усадьбе известной как«Дом Поляковых» почти 150 лет. Украшенный резьбой дом с мезонином был построен в 1857 году. Здесь ранее были и квартиры и даже школа. В поледние годы зданием владели частные лица. Дом стоял заколоченным, в нем видели сборища бездомных и молодежи.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.