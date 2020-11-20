Сотрудниками ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобожден 7-летний мальчик.

«Сегодня в деревне Макариха Камешковского района Владимирской области сотрудниками ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобожден 7-летний мальчик.28 сентября ребенок, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился. В поисках принимали участие сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры, однако они оказались безрезультатными.Некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение.По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик.В настоящее время ребенок передан родителям. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.