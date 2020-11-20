Полицейских поддерживают ребята из ЮИД, представители народных дружин и общественники.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню правовой помощи детям, сотрудники ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области посетили Покровский детский дом.В ходе беседы гости рассказали об основных положениях «Конвенции о правах ребенка», которая была принята 20 ноября 1989 года, а также ответили на вопросы подростков об их правах и обязанностях.Дети с удовольствием приняли участие в телевикторине, во время просмотра которой дружно отгадывали, какие права были нарушены её героями.Продолжая мероприятие, инспектор по пропаганде ОГИБДД повторила с детьми значение некоторых дорожных знаков, организовав игру «Пешеходный переход». Дети смогли попробовать себя в роли «светофора» и сотрудника Госавтоинспекции, а также пешеходов.Правоохранители разъяснили необходимость использования световозвращающих элементов в одежде, правила перехода проезжих частей дорог и предостерегли от опасных игр на проезжей части.В завершение мероприятия инспектор предложила ребятам поучаствовать в акции «Оберег». Ребята написали добрые слова на бумажных ангелочках, которые сотрудники полиции передадут учащимся одной из местных школ в качестве «привета» от воспитанников Покровского детского дома.В Гусь-Хрустальном мероприятия, проводимые сотрудниками полиции, поддержали ребята из ЮИД, представители народной дружины и общественники.Около одного из образовательных учреждений участники мероприятия провели с водителями профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения, напомнив об авариях, в которых травмы получили дети.Особое внимание было уделено детям-пешеходам. Беседы с ними проводили юные инспекторы движения. В качестве презента каждому был вручен воздушный шар.Также ЮИДовцы подготовили листовки-обращения к водителям, в которых написали свои пожелания: «Уважаемые родители! Заботьтесь о безопасности своего ребенка на дороге, рассказывайте ему, как правильно переходить проезжую часть, вести себя в общественном транспорте, а самое главное – будьте для него примером! Не подвергайте своих детей опасности, пристегните их в автомобиле и сами используйте ремни безопасности. Помните: жизнь и здоровье Ваших детей в Ваших руках!».