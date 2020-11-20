10 ноября 2020 на ферме ООО «Коралл» в Тверской области выявили очаг африканской чумы свиней. На территорию Владимирской области было поставлено более 200 тонн потенциально небезопасной свиноводческой продукции.
10 ноября 2020 на ферме ООО «Коралл» в Тверской области выявили очаг африканской чумы свиней.
На территорию Владимирской области было поставлено более 200 тонн потенциально небезопасной свиноводческой продукции.
Организован отбор проб продукции для исследования, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Для профилактики и недопущения распространения АЧС необходимо соблюдать следующие правила:
- не завозить свиней без согласования, а также из неблагополучных территорий;
- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;
-предоставлять поголовье свиней для вакцинаций, проводимых государственной ветслужбой против классической чумы и рожи свиней;
-не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), а также проводить профилактическую дератизацию;
- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно;
Обо всех случаях заболеваний свинейнужно немедленно сообщать в государственные ветеринарные службы по зонам обслуживания, а также в управление Россельхознадзора по Владимирской области (тел. 42-10-52).