10 ноября 2020 на ферме ООО «Коралл» в Тверской области выявили очаг африканской чумы свиней. На территорию Владимирской области было поставлено более 200 тонн потенциально небезопасной свиноводческой продукции.

10 ноября 2020 на ферме ООО «Коралл» в Тверской области выявили очаг африканской чумы свиней.На территорию Владимирской области было поставлено более 200 тонн потенциально небезопасной свиноводческой продукции.Организован отбор проб продукции для исследования, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.Для профилактики и недопущения распространения АЧС необходимо соблюдать следующие правила:- не завозить свиней без согласования, а также из неблагополучных территорий;- обеспечить безвыгульное содержание свиней;- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;-предоставлять поголовье свиней для вакцинаций, проводимых государственной ветслужбой против классической чумы и рожи свиней;-не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), а также проводить профилактическую дератизацию;- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно;Обо всех случаях заболеваний свинейнужно немедленно сообщать в государственные ветеринарные службы по зонам обслуживания, а также в управление Россельхознадзора по Владимирской области (тел. 42-10-52).