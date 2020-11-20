Освобожденный из дома похитителя первоклассник здоров. Врачи рассказали о состоянии Савелия Роговцева, которого после двухмесячного заточения у похитителя вернули домой. Напомним, этой

Освобожденный из дома похитителя первоклассник здоров. Врачи рассказали о состоянии Савелия Роговцева, которого после двухмесячного заточения у похитителя вернули домой. Напомним, этой ночью стало известно о том, что в Камешковском районе обнаружен 7-летний Савелий Роговцев. Мальчик пропал 28 сентября. Ребенок вернулся в родное село на школьном автобусе после уроков, но до дома так и не