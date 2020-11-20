Жителя Коврова, который пришёл на Октябрьский рынок с гранатой, задержали. Напомним, 1 ноября ревнивец очень сильно захотел пообщаться со своей сожительницей. Пришёл прямо к ней на работу, и

Жителя Коврова, который пришёл на Октябрьский рынок с гранатой, задержали. Напомним, 1 ноября ревнивец очень сильно захотел пообщаться со своей сожительницей. Пришёл прямо к ней на работу, и не с пустыми руками, а с гранатой. В ситуацию вмешался владелец одной из секций. Во время потасовки граната взорвалась. Пострадали двое граждан и сам виновник взрыва. Последнему