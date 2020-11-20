Его руководитель - ещё 1 млн.

Владимирская областная прокуратура сообщает, что за нарушение сроков ремонта моста через реку Каменку в Суздале ООО «НПП СК МОСТ» оштрафован на 20 млн рублей, а руководитель организации на 1 млн рублей.По договору с местной администрацией, подрядчик обязан был сдать объект до 1 июня 2020 года.«По состоянию на 24 сентября работы выполнены лишь на 20%. До настоящего времени капитальный ремонт объекта транспортной инфраструктуры не завершён», - пояснили в ведомстве.По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, строители получили крупные штрафы. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Напомним, что реконструкция моста на улице Коровники стартовала в сентябре 2019 года. Больше года жители Суздаля объезжют ремонтируемый объект по более длинному маршруту. Оказалась нарушена работа общественного транспорта. Добавим, что подрядчику пришлось производить корректировку проекта, на которую ушло почти 4,5 месяца.