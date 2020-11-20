Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 80-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга - 180 человек.За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 56 жителей Костромы. 13 новых пациентов прибавилось в Буе и Буйском районе, 12 — в Нерехте и Нерехтском районе. Десять заразившихся выявлено в Шарье и Шарьинском районе, по семь - в Костромском районе, Галиче и Галичском районе. Шесть новых случаев заболевания в Мантурово, по пять - в Чухломе и Волгореченске, четыре — в Сусанино и Сусанинском районе. По два инфицированных добавилось в Солигаличском районе, Пыщуге, Островском, Красносельском районе, п. Боговарово и Октябрьском районе, Судиславле и Судиславском районе. По одному заболевшему - в Межевском и Антроповском районах.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 80-летнюю женщину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 10 021 человек. Вылечить удалось 6749 пациентов. В стационарах находятся 668 жителей региона, из них 346 с диагнозом ковид. На дому лечится 2750 человек.