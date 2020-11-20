Похищенное имущество злоумышленники продавали.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Московской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Установлено, что в мае прошлого года обвиняемый, находясь в торговом зале супермаркета, сложил в рюкзак косметическую продукцию на сумму более 5000 рублей, после чего вышел, не оплатив товар.Через три дня мужчина похитил из другого супермаркета продукты питания на аналогичную сумму, а спустя неделю таким же образом совершил кражу косметической продукции на сумму 3 700 рублей.После поступивших заявлений сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, вы результате которого задержали злоумышленника.Установлено, что обвиняемый специально приезжал в Петушинский район, чтобы совершать кражи. Похищенное имущество злоумышленник продавал пассажирам электрички, когда возвращался домой, а деньги тратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В совершении аналогичного преступления подозревается житель Александровского района.В конце октября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась представительница одного из сетевых магазинов, которая сообщила о хищении коробок с конфетами и кофе на сумму около 5000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс необходимых мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Им оказался 35-летний местный житель.Фигурант пояснил, что похищенное продавал.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).