Турция удивляет и вдохновляет. Невероятный по энергетике, насыщенный достопримечательностями разных эпох Стамбул, колыбель Османской империи Бурса, чарующие ландшафты Каппадокии, античные руины Иераполиса – особенности этой удивительной страны, кажется, можно перечислять бесконечно. К новогодним праздникам компания Coral Travel подготовила несколько новых туров в Турцию. Можно познакомиться с классическим Стамбулом, совершить поездку по местному золотому кольцу или отправиться на горнолыжный курорт Улудаг.

Турция удивляет и вдохновляет. Невероятный по энергетике, насыщенный достопримечательностями разных эпох Стамбул, колыбель Османской империи Бурса, чарующие ландшафты Каппадокии, античные руины Иераполиса – особенности этой удивительной страны, кажется, можно перечислять бесконечно. К новогодним праздникам компания Coral Travel подготовила несколько новых туров в Турцию. Можно познакомиться с классическим Стамбулом, совершить поездку по местному золотому кольцу или отправиться на горнолыжный курорт Улудаг.Золотое кольцо ТурцииВ канун новогодних праздников компания Coral Travel предлагает три новых экскурсионных тура. Первый из них называется . Тур длится восемь дней и семь ночей. За это время туристы объедут половину страны и посетят самые интересные достопримечательности Турции.Путешествие начинается в Стамбуле. Первый день – встреча с гидами, трансфер из аэропорта и размещение в отеле. Оставшееся до конца дня время можно отдохнуть и подготовиться к предстоящему приключению.Первым делом туристы познакомятся со Стамбулом – жемчужиной Турции, столицей Византийской и Османской империй. В программе экскурсии – посещение величественного Собора Святой Софии, Голубой мечети султана Ахмета, старейшего в мире Дворца Топкапы.На третий день путешественников ждет экскурсия в Бурсу. Это первая столица османских султанов, откуда начиналась империя. Атмосфера уютных улочек старого города никого не оставит равнодушной.Следующая остановка в программе тура – руины античного города Иераполис на известняковых террасах. Здесь расположены развалины храма Аполллона третьего века до нашей эры.Следующая точка маршрута – Памуккале и всемирно знаменитый " хлопковый замок". Так называются белоснежные террасы, возникшие в результате отложения солей из источников термальных вод.Затем взору путешественников предстанет загадочная Каппадокия. В этом древнем регионе расположена Конья – туристы называют ее одним из самых спокойных и доброжелательных городов Турции. С незапамятных времен Конья является религиозным центром, именно здесь родилась Святая Параскева (Пятница).После Коньи "Золотое кольцо Турции" приведет в столицу страны – Анкару. Здесь находится усыпальница первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, руины древнего города Гордион и римские термы.В стоимость тура входит авиапрелеты, размещение в четырехзвездочных отелях, завтраки и ужины, групповой трансфер и переезды между городами, экскурсии по программе. На всем пути туристов будет сопровождать русскоговорящий профессиональный гид.Стамбул и пещеры КаппадокииВторой тур от Coral Travel также длится восемь дней и семь ночей. Он называется . В отличие от первого тура, акцент здесь делается на бывшей столице Османской империи и древней Каппадокии.Туристы подробно ознакомятся с историей Стамбула, увидят Собор Святой Софии, византийский ипподром, старые стены Константинополя, залив Золотой Рог, Дворец Долмабахче, Голубую мечеть и Немецкий фонтан. В программе экскурсий – посещение уютных магазинчиков в центре города. А панорамными видами Стамбула позволит насладиться многочасовая прогулка на лодке по Босфору.На пятый день путешественники отправятся в Каппадокию. Это историческая область на востоке Малой Азии. Здесь сохранился уникальный комплекс поселений первого тысячелетия до нашей эры.Главная достопримечательность Каппадокии – вырубленные в скалах пещерные монастыри. Они входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекают миллионы туристов со всего мира.В пакетный тур входят авиаперелеты, трансферы между городами, гостиница, экскурсии. Дополнительные развлечения: танцевальные шоу, круизы по Босфору, турецкие народные танцы, посещение музея под открытым небом Гереме и других достопримечательностей.Классический СтамбулДля тех, кто хочет подробно изучить историю Стамбула и проникнуться чарующей атмосферой древнего города, туроператор подготовил экскурсионную программу . Путешественников ждет насыщенный пятидневный тур в сопровождении профессионального русскоговорящего гида.Экскурсанты посетят Собор Святой Софии, увидят древний Константинополь и его величественные стены, насладятся видом залива Золотой Рог, прогуляются на лодках по Босфору с посещением знаменитого Золотого базара, посетят известные на весь мир турецкие базары, попробуют традиционную турецкую кухню и смогут приобрести сувениры.Основные достопримечательности города можно увидеть и по сокращенной программе "Классический Стамбул" – четыре дня и три ночи. На каждой экскурсии туристов сопровождает профессиональный гид.Горнолыжный УлудагУникальную возможность совместить приятный и полезный отдых дает комбинированный тур Стамбул+Улудаг. Туристы покатаются на лыжах и сноуборде на горнолыжном курорте Улудаг и проведут несколько дней с экскурсионной программой в Стамбуле.С турецкого Улудаг переводится как "огромная гора". Древние называли ее Мизийским Олимпом. Согласно мифам и преданиям, с вершины горы боги наблюдали за Троянской войной.В 1961 году Улудаг стал национальным памятником. Курорт расположен недалеко от Бурсы. Местные склоны подходят для любителей спокойных спусков. Большая часть трасс проходит через живописный лес.Кроме того, в зимний период Coral Travel предлагает туры на горнолыжные курорты Паландокен, Эрджиес. Для любителей размеренного времяпрепровождения – отдых на анатолийском побережье.ПерелетВ Турцию туристов доставят самолеты самолеты Boeing 737 авиакомпании Royal Flight. Выбрать место и заказать питание можно онлайн. В билет включен багаж до 10 килограммов, дополнительный вес оплачивается отдельно.С 25 декабря и до конца марта рейсы из Москвы в Стамбул ежедневные. До Нового года пакетные туры обслуживают регулярные рейсы "Аэрофлота" и "Турецких авиалиний".В новогодний период туристам доступны по 2 вылета из Санкт-Петербурга (29 декабря и 5 января), из Казани (28 декабря и 4 января) и из Ростова-на-Дону (31 декабря и 7 января).Отели и ценыК услугам туристов – роскошный пятизвездочный отель Hilton Istanbul Bosphorus 5*. Он расположен в европейской части Стамбула в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим.Отель окружен садом. Гости могут расслабиться в спа-центре, есть фитнес-центр, теннисный корт, сауна, турецкая баня и массажный кабинет, работает прокат автомобилей и велосипедов.В отеле семь уникальных ресторанов. Меню не оставит равнодушным даже самого взыскательного гурмана. В ресторанах подаются блюда турецкой, ливанской, китайской кухни.В каждом номере работает высокоскоростной интернет, есть телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, сейф, косметические принадлежности. Люксовые номера оборудованы просторной гостиной.В новогодний период остановиться в Hilton Istanbul Bosphorus 5* стоит от 43 650 рублей за три ночи и от 62 200 рублей за семь ночей. Завтраки включены. В январе цены ниже: от 26 900 рублей за три ночи и от 44 тысяч за семь вместе с завтраками.Есть более бюджетные варианты. В новогодний период номер в трехзвездочном отеле обойдется в сумму от 30,6 тысячи рублей за три ночи и 36,7 тысячи за семь. В феврале – от 16 и от 20 тысяч соответственно. Цены указаны за одного взрослого. Перелет, трансфер, питание и медицинская страховка включены.