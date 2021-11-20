Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в прошлом месяце. Состояние было крайне тяжелое.
<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2021-akter-valerij-garkalin-umer-posle-dolgoj-borby-s-boleznyu.html" target="_blank">Актер Валерий Гаркалин умер после долгой борьбы с болезнью</a> - Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в прошлом месяце. Состояние было крайне тяжелое.
[url=https://33live.ru/novosti/20-11-2021-akter-valerij-garkalin-umer-posle-dolgoj-borby-s-boleznyu.html]Актер Валерий Гаркалин умер после долгой борьбы с болезнью[/url] - Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в прошлом месяце. Состояние было крайне тяжелое.