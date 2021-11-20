Власти планируют восстановить движение по трассе к 18.00.

Губернатор Александр Авдеев выехал в Лакинск, где во время аварии. Он прервал рабочую поездку в Ковровский и Гороховецкий районы. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.По предварительнным данным, трал с крупногабаритным грузом, следовавший из Сызрани в Санкт-Петербург, не прошёл по высоте и повредил сооружение. Возникает вопрос – как было выдано разрешение и имеется ли оно вообще. Власти планируют восстановить движение около 18.00.«Далее будем решать задачу по организации пешеходного перехода. Будем обсуждать это с руководством трассы М-7», - отметил глава региона по итогу выезда.Сейчас движение по главной транспортной артерии региона от Покрова до Ставровского поворота парализовано полностью. О текущей ситуации доложил начальник ГУ МЧС по Владимирской области Алексей Купин. На месте ДТП проводится оценка повреждений. Прибыл автокран, который восстановит движение по трассе М-7. Конструкцию необходимо демонтировать и переместить за границы проезжей части. Принято решение не резать её, а перемещать её целиком.Организованы объездные маршруты, обеспечена безопасность движения. Производится информирование водителей о текущей ситуации. Кроме того, соответствующие метки поставлены на Яндекс-картах, сообщения передаются и по радио – на частоте, используемой дальнобойщиками.Предложены следующие пути объезда: А-108; Дубки-Киржач; Кольчугино-Киржач; Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики.