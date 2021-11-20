Эта суббота обещает быть непростой с аномальным снегопадом, штормовым ветром и барической пилой....

Эта суббота обещает быть непростой с аномальным снегопадом, штормовым ветром и барической пилой. Впервые за 73 года- предупреждают синоптики. Будьте осторожны. Но все ли боятся природных перемен? С первым снегом на беговую дорожку босиком выходит владимирская спортсменка Ольга Бекрицкая. И не одна, а с коляской. Перенимаем опыт и знакомимся с владимирской бегомамой.До детского сада бегом - но не потому, что опаздывает. Для Ольги Бекрицкой это такой вид спорта. Называется "бег с коляской". Ежедневно они вместе с сыном Родионом преодолевают больше 10 километров. Ее пассажиру очень нравится кататься с ветерком, но при уменьшении скорости, начинает капризничать - рассказывает Ольга. Родион впервые вышел с мамой на пробежку, когда ему было всего две с половиной недели!Ольга Бекрицкая, бегунья: «Это была вынужденная необходимость, ребенок ни с кем не хотел оставаться. Я решила брать его с собой на тренировки до полугода у него была обычная коляска».Ольга занимается бегом с коляской 3 года, за это время они с сыном успели завоевать 7 медалей. Ежегодно участвуют во Владимирском полумарафоне и в других подобных соревнованиях. Самая большая их совместная дистанция 21 километр. И конечно, для таких расстояний нужна уже специальная спортивная коляска.Ольга Бекрицкая, бегунья: «Отличается от стандартной. У неё повышенный уровень амортизации, огромные колёса, поворотное переднее колесо. Специальные пятиточечные ремни безопасности. Есть специальный ремешок, который крепится на руку, для того, чтобы коляска произвольно не укатилась. Есть спинка для раскладывания. Её можно разложить практически в горизонтальное положение. Она очень мягкая, когда он едет по бездорожью, проходит достаточно мягко».Бегает Ольга и с санками. Кроме этого, спортсменка попробовала и еще один необычный вид бега. Босиком по только что выпавшему снегу. Это такой способ закалки, говорит Ольга. Как только начала практиковать такой бег босиком, стала меньше болеть. Тренируется даже в сильный мороз. Её рекорд - утренняя пробежка босиком в минус 23. Проделала путь в 3 километра.Ольга Бекрицкая, бегунья: «Снег как раз дает мягкий эффект и не больно бежать. Достаточно прохладно, но через километр ноги привыкают и если интенсивно двигаться, я не замерзаю».Конечно, Ольга пришла к этому постепенно. Сначала бегала босиком летом, привыкала к новым ощущениям. А в прошлом году впервые решилась выйти на пробежку зимой. Главное - не стоять на месте, постоянно двигаться. Тогда нет риска обморожения. А начинать заниматься таким бодрящим спортом лучше с трёх минут в день. Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"