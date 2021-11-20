20 ноября 2021 года верующие чтят память мученика Феодота (Федота) Ледостава.

20 ноября 2021 года верующие чтят память мученика Феодота (Федота) Ледостава.ИсторияЦерковный праздник сегодня вспоминает Феодота из города Мелетии, который жил там в III веке. Феодот славился своим добрым сердцем, а также стремлением к добродетели и смирению. Его земная жизнь совпала с пиком гонения на христиан. Мужчина помогал всем, кого невинно осудили: давал верующим одежду, еду и кров, погребал тела мучеников, подвергшихся смертельным пыткам.В такой православный праздник, как сегодня, верующие всегда вспоминают о том, как Феодот похоронил семь дев-мучениц, утонувших в море. Сам Феодот тоже подвергся жестоким пыткам за веру и был обезглавлен мечом. Ледоставом Федота прозвали уже позже из-за того, что в день его памяти на воде появлялся лед.Также 20 ноября православные чтят память чудотворного подвижника – преподобного Лазаря Галисийского и святую икону "Взыграние Младенца".Что нельзя делать 20 ноябряВ этот церковный праздник многие запреты относятся к беременным женщинам. Дамам в положении в этот день запрещалось есть на ходу, иначе младенец мог сильно кричать по ночам в будущем. Также в этот православный праздник беременным запрещалось думать о плохом, чтобы негатив не передался плоду, и долго спать – в противном случае малыш мог родиться лежебокой. К общим запретам на Федотов день можно отнести вязание – спицы 20 ноября в руки лучше не брать.Приметы и традиции 20 ноябряИздавна считалось, что в Федотов день лед сковывает реки и озера, толстая корка покрывает все водоемы вплоть до самой весны. В этот церковный праздник верующие всегда обращали внимание на погоду: наблюдали за ветром, за небом и за осадками. Снег в этот день свидетельствовал о том, что вся зима будет снежной. Тучи с северной стороны говорили о приближающихся морозах. Если 20 ноября появлялся гололед, это считалось признаком того, что подобная погода будет держаться еще долго.