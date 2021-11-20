Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в Гороховце поступило сегодня утром. Горела...

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в Гороховце поступило сегодня утром. Горела квартира на 2-ом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара. Спасатели оперативно ликвидировали горение имущества в квартире на площади 3 кв. м. Из горящей квартиры пожарные спасли 1 человека. Из подъезда эвакуированы 8 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.