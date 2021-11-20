36-летняя ковровчанка с 2018 года не выплачивала алименты своему несовершеннолетнему ребёнку. За...

36-летняя ковровчанка с 2018 года не выплачивала алименты своему несовершеннолетнему ребёнку. За это время у женщины накопился долг 500 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба судебных приставов, женщина была собственником доли в двухкомнатной квартире. В итоге представитель закона наложил ограничения на распоряжение недвижимым имуществом.Ограничительная мера вынудила ковровчанку рассчитаться с долгом. Когда сделка по продаже жилплощади оказалась под угрозой срыва, женщине пришлось полностью погасить задолженность по алиментам.В результате, несовершеннолетний ребенок получил более 500 тысяч рублей, а сам женщина вернула себе право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.