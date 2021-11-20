Первым на 5-летний формат работы перейдёт победитель конкурса на 27-ой маршрут.

Мэрия Владимира продолжает переход на работу с перевозчиками по пятилетним контрактам. В горадминистрации уверены, что долгосрочный договор – гарант повышения качества и надёжности обслуживания общественного транспорта.«Внесены положения об ответственности компаний за соблюдение заявленного числа машин, интервалов движения и других условий. Наличие штрафов повысит конкуренцию и качество услуги», - сообщают чиновники.Первым на такой формат работы перейдёт победитель Итоги торгов подведут 29 ноября.Готовится к размещению документация для проведения акукциона на автобусы №№ 11 и 25. В ближайшей перспективе все транспортные предприятия перейдут на пятилетние контракты.