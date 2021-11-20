В Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратился индивидуальный предприниматель с...
В Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности ООО «Форвард» за незаконное использование чужого товарного знака.
В ходе проверки стало известно, что организация незаконно использовала чужой товарный знак при реализации мебели.
Рассмотрев представленные Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области материалы и доказательства, выслушав позицию представителей, суд пришел к выводу о виновности ООО «Форвард» в совершении административного правонарушения.