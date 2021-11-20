В Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратился индивидуальный предприниматель с...

В Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности ООО «Форвард» за незаконное использование чужого товарного знака.В ходе проверки стало известно, что организация незаконно использовала чужой товарный знак при реализации мебели.Рассмотрев представленные Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области материалы и доказательства, выслушав позицию представителей, суд пришел к выводу о виновности ООО «Форвард» в совершении административного правонарушения.