Завершился отбор проектов неигровых короткометражных фильмов для оказания государственной...

Завершился отбор проектов неигровых короткометражных фильмов для оказания государственной финансовой поддержки их производства, сообщается на сайте Минкультуры.Эксперты оценили 368 заявок от организаций кинематографии и приняли решение поддержать 112 из них. В их числе - короткометражка кинокомпании "ВРЕМЯ КИНО" "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Фильм должен выйти к 2023 году.Отмечается, что субсидии получили фильмы об истории России, сохранении культурных ценностей, о науке и российских ученых-медиках в борьбе с COVID-19, о детстве и проблемах современной молодежи, о людях с ограниченными возможностями, о противодействии экстремизму, терроризму и фальсификации истории, о многонациональных ценностях народов России.