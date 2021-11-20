К проведению мероприятий присоединились общественники и представители органов местного самоуправления.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области провели мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Юрисконсульты территориальных подразделений органов внутренних дел вместе с представителями общественных советов и органов местного самоуправления посетили образовательные учреждения региона, провели беседы и консультации с подростками, оказали квалифицированную консультационную помощь.В областном центре юрисконсультом правового отдела регионального УМВД и сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа с подростками, содержащимися во Владимирском социально- реабилитационном центре для несовершеннолетних. Детям разъяснены правила поведения в различных ситуациях, позволяющие уберечь свою жизнь и здоровье от преступных посягательств, а также мера ответственности за противоправные деяния, совершаемые несовершеннолетними.Сотрудники ООДУУПиПДН УМВД России по городу Владимиру совместно с представителями органов социальной защиты населения города Владимира провели лекции, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в образовательных учреждениях областного центра. Полицейские рассказали подросткам об ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также разъяснили механизм возникновения зависимости от вредных привычек. Беседы сопровождались демонстрацией фильмов по обозначенной тематике. Полицейские ответили на вопросы, волнующие ребят, в том числе по теме безопасного поведения в сети Интернет.В Юрьев-Польском районе юрисконсульт ОМВД по и полицейский-кинолог встретились с учениками Ратисловской школы-интерната. Стражи порядка разъяснили несовершеннолетним их права и обязанности, подробно остановились на понятии «правонарушение и преступление», рассказали, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность. Полицейский-кинолог приехал в гости к воспитанникам подшефной школы вместе со служебной собакой по кличке Кекс и рассказал учащимся о том, насколько важны служебные собаки в работе полицейских, в каких мероприятиях они бывают задействованы и как помогают раскрывать преступления.В Ковровском районе на встречу с сотрудниками полиции в Ковровском медицинском колледже пришли и студенты и преподаватели. У каждого была возможность получить консультацию и ответы на вопросы от представителей органов внутренних дел и органов системы профилактики, а также обсудить волнующие темы с представителем общественного совета при МО МВД России "Ковровский".Сотрудники ОМВД России по Судогодскому району приняли участие в межведомственном мероприятии "День правовой помощи" в Муромцевском лесотехническом колледже. Совместно с представителями других ведомств и представителями профильных отделов органов местного самоуправления полицейские провели консультационные беседы с подростками, проинформировали по наиболее важным направлениям правоохранительной тематики и ответили на вопросы.Все мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню правовой помощи детям, направлены на повышение уровня правовой грамотности детей, родителей и педагогов и оказания квалифицированной помощи.