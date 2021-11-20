Злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяев, взломали замки входной двери, проникли в квартиру на улице Шолохова и похитили оттуда 10 миллионов рублей и ювелирные изделия...

Сотрудники ОУР УВД по ЗАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОМВД России по району Ново-Переделкино при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали двоих неработающих ранее судимых мужчин по подозрению в краже из квартиры.Предварительно установлено, что злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяев, взломали замки входной двери, проникли в квартиру на улице Шолохова и похитили оттуда 10 миллионов рублей и ювелирные изделия на сумму 90 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 33-летний и 36-летний неработающие мужчины. В ходе обыска по месту проживания злоумышленников была изъята часть похищенных украшений, денежными средствами подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование продолжается.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93