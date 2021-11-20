Авария произошла сегодня в 9:00 на 4 километре автодороги Р-132 в Гусь-Хрустальном районе. По...

Авария произошла сегодня в 9:00 на 4 километре автодороги Р-132 в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной информации регионального УМВД, водитель микроавтобуса Фиат 1961 года рождения не справился с управлением и вылетел в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП были госпитализированы 2 пассажира, ещё 3 направлены на амбулаторное лечение. Несовершеннолетних в транспортном средстве не было. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.ФОТО: Подслушано Автомобилистов