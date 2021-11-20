Его арестовали на два месяца.

В Коврове на два месяца арестован 22-летний парень, который зарезал свою бывшую девушку и её мать. Против него возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц».Ранее сообщалось, что 15 ноября в квартире были обнаружены тела 22- и 42-летних женщин с признаками насильственной смерти. Преступление раскрыли по горячим следам. Спустя два дня На такси он пытался добраться до Астрахани, но при проверке документов был задержан сотрудниками ДПС. На следующий день 18 ноября злоумышленника доставили в следственный отдел Коврова.По версии следствия, 15 ноября мужчина пришел в гости к 42-летней знакомой. Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс жертве около 18 ударов ножом по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.Через некоторое время домой вернулась дочь погибшей. Увидев тело матери 22-летняя девушка закричала. Ей убийцаНа допросе злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Пояснить цели и мотивы совершенного преступления он не смог.По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.Расследование дела продолжается.