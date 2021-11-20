Пожар произошёл вчера в 21:28 в д. Ивановское Александровского района. На момент прибытия...

Пожар произошёл вчера в 21:28 в д. Ивановское Александровского района. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли и внутренней отделки дома, существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 120 кв. м. В результате пожара пострадал мужчина 1976 г.р. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.