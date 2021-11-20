Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, что в результате ДТП на 152-м км...

Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, что в результате ДТП на 152-м км трассы М-7 «Волга» временно перекрыто движение. Как сообщают дорожники, сегодня около 13:30 в Лакинске грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть.Движение по участку перекрыто в обе стороны. Объехать место происшествия можно через Ставрово – Вишневый – Покров с выходами на км 103 и км 156 М-7. Сведения о дорожной ситуации транслируются через табло переменной информации.На месте ДТП работают ГИБДД и МЧС. Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород приступили к ликвидации последствий происшествия. Направлена тяжелая техника.