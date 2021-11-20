Сообщение о возгорании лесовоза в посёлке Вольгинский Петушинского района поступило накануне....

Сообщение о возгорании лесовоза в посёлке Вольгинский Петушинского района поступило накануне. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение кабины. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.