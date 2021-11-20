Депутат Государственной Думы, руководитель федерального проекта Трезвая Россия Бийсултан Хамзаев выступил с очередным предложением.

Депутат Государственной Думы, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия"Бийсултан Хамзаеввыступил с очередным предложением.С середины декабря 2021 года необходимо сокращать объемы продажи алкогольной продукции, чтобы граждане проводили новогодние праздники в трезвости. Так считает Бийсултан Хамзаев. По его словам, нельзя оставлять ситуацию без внимания, ведь в преддверии Нового года у предпринимателей лишь одна цель – продать как можно больше товара и заработать.Депутат отметил, что в России во время январских праздников растет смертность среди населения, поскольку многие употребляют контрафактный алкоголь. Также Хамзаев считает нужным сократить новогодние выходные – несколько дней перенести на май. По его мнению, зимой многие не хотят выходить на холод, сидят дома, а в конце весны отдых был бы куда веселее и на свежем воздухе.Парламентарий также предложил сделать некоторые виды досуга бесплатными во время новогодних праздников. Он обратил внимание, что семьи тратят очень много денег в январские выходные – например, на поход в кино."У нас люди во многом пьют, потому что заняться нечем в Новый год", – уверен депутат.Напомним, что летом Бийсултан Хамзаев повысить возрастное ограничение для посещения ночных баров и клубов до 21 года. Так, по мнению депутата Госдумы, можно добиться снижения уровня потребления алкоголя среди молодежи.