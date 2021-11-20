Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, департамент здравоохранения Владимирской...

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, департамент здравоохранения Владимирской области и Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области не обеспечили несовершеннолетних пациентов необходимыми лекарствами. Речь идёт о противоэпилептических препаратах.Районная прокуратура направила в суд 2 исковых заявления, чтобы обязать облздрав и Центр закупок обеспечить детей лекарственными препаратами по показаниям на период нуждаемости в полном объеме.Отметим, проблема с лекарственным обеспечением в регионе достаточно острая. Чтобы получить бесплатно нужное лекарство в срок пациентам нередко приходится обращаться во все инстанции: от минздрава и до прокуратуры. Однако это также не даёт никаких гарантий и не уменьшает сроки получения препаратов. Даже тяжелобольные пациенты ждут таблеток месяцами.