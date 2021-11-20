В Вязниках за попытку побега из колонии заключённому грозит ещё четыре года «сверху». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В суд направлено дело против местного ..

В Вязниках за попытку побега из колонии заключённому грозит ещё четыре года «сверху». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В суд направлено дело против местного жителя, который сбежал из-под стражи.В феврале текущего года его приговорили к исправительным работам, которые впоследствии заменили на колонию-поселение.В августе осужденный прибыл в ФКУ КП-9 для отбывания наказания, где его назначили работать грузчиком на местном заводе. Спустя месяц, 9 сентября, воспользовавшись попустительством сотрудников ФСИН, он покинул территорию предприятия, к которому был прикреплён. Беглец отправился в Муром, где его задержали в тот же день.Таким образом, за год лодырь прошёл путь от исправительных работ до тюремных нар.