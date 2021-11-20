Сегодня вечером с сохранением ночью 21 ноября во Владимирской области ожидается усиление...

Сегодня вечером с сохранением ночью 21 ноября во Владимирской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы - до 15-18 м/с.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.Во время ухудшения погоды спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями, проявлять осторожность.