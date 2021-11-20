Вспомним о юбилее легендарного владимирского маэстро Эдуарда Маркина. Во Владимире начались...

Вспомним о юбилее легендарного владимирского маэстро Эдуарда Маркина. Во Владимире начались предпремьерные показы документального фильма "Дети Маэстро". Плодами семилетних трудов со зрителями делится наш коллега Антон Филинов, редактор телеканала Россия-1.Это полнометражная документальная картина о владимирской капелле Мальчиков. Полифоническое интервью с её воспитанниками и создателем - народным артистом России Эдуардом Маркиным. В этом году маэстро отметил 80-ый день рождения. Круглая дата и у коллектива - 35 лет на сцене. В фильме отражён взгляд воспитанников - уже состоявшихся людей, не только музыкантов, на личность профессора Маркина и на его вклад в их развитие и становление. Фильм получил грантовое софинансирование в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке департамента культуры администрации области.Посмотреть 1 часть фильма Антона Филинова "Дети Маэстро" можно уже завтра, 21 ноября в 13. 00 на канале Россия-24.