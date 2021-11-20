На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 317 случая заболевания новой...

На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 317 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:69 - во Владимире;38 - в Муромском районе;37 - в Ковровском;35 - в Гусь-Хрустальном районе;15 - в Юрьево-Польском районе;14 - в Суздальском районе;13 - в Вязниковском, Петушинском и в Александровском районах;12 - в Собинском и в Кольчугинском районах;11 - в Киржачском районе;8 - в Камешковском и в Селивановском районах;6 - в Гороховецком и. в Меленковском районах;4 - в Судогодском районе;3 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 287 случаев заболевания