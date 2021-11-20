На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 317 случая заболевания новой...
На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 317 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
69 - во Владимире;
38 - в Муромском районе;
37 - в Ковровском;
35 - в Гусь-Хрустальном районе;
15 - в Юрьево-Польском районе;
14 - в Суздальском районе;
13 - в Вязниковском, Петушинском и в Александровском районах;
12 - в Собинском и в Кольчугинском районах;
11 - в Киржачском районе;
8 - в Камешковском и в Селивановском районах;
6 - в Гороховецком и. в Меленковском районах;
4 - в Судогодском районе;
3 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 287 случаев заболевания