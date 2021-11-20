Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 69 287 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 ноября выявлено 317 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 69 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 37 - в Ковровском, 35 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Юрьев-Польском, 14 - в Суздальском районах. По 13 инфицированных прибавилось в Вязниковском, Петушинском и Александровском, по 12 - в Собинском и Кольчугинском, 11 - в Киржачском районах. По 8 положительных тестов на ковид пришли пациентам в Камешковском и Селивановском, по 6 - в Гороховецком и Меленковском, 4 - в Судогодском районах, а также 3 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 69 287 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 16 207 случаев во Владимире, 7990 - в Гусь-Хрустальном районе, 7668 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.