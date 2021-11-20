Движение парализовано. Дорожники приступили к ликвидации последствий аварии. К месту ЧП выехала тяжёлая техника.

Во Владимирской области парализовано движение по трассе М-7 «Москва-Нижний Новгород». В Лакинске грузовик снёс надземный пешеходный переход.Около 13:30 на 152-ом километре федеральной автомагистрали автомобиль, который перевозил негабаритный груз, задел конструкцию. Она не выдержала и рухнула на проезжую часть.По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, в результате ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и спасатли МЧС.Движение перекрыто в обе стороны. Объезд организован через «Ставрово-Вишневый-Покров» с выездом на 103 и 156 километры М-7. Об ограничениях водителей информируют по 15-му радиоканалу. Сведения о дорожной обстановке транслируются через табло переменной информации.Дорожники приступили к ликвидации последствий аварии. К месту ЧП выехала тяжёлая техника.Информация уточняется.