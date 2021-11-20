На территории Юрьево-Польского и Судогодского районов прошли сплошные проверки автобусов в рамках...

На территории Юрьево-Польского и Судогодского районов прошли сплошные проверки автобусов в рамках оперативно – профилактического мероприятия "Автобус". Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.Во время рейда в Юрьево-Польском районе полицейские проверили 10 автобусов, в 7 из которых нашли такие нарушения, как отсутствие технического осмотра на транспортное средство и нарушения правил применения ремней безопасности.Аналогичные мероприятия прошли и в Судогодском районе. Там проверку прошли 36 автобусов. Выявлено 10 нарушений, среди которых - управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, управление транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками и нарушение правил пользования внешними световыми приборами.По всем выявленным фактам в соответствии с законодательством РФ составлены протоколы об административных правонарушенияхФОТО: УМВД России по Владимирской области