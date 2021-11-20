Восстановить сам пешеходный переход через автомагистраль планируется к понедельнику.

Во Владимирской области восстановлено Около 18:00 врио губернатора Александр Авдеев в соцсетях рассказал, что транспортное сообщение по пути из Москвы во Владимир открыто. Трасса стояла четыре часа.Во время записи видеообращения Авдеева к владимирцам происходила погрузка мостового перехода на разделительную полосу.«Через пол часа откроется полноценное движение из Владимира в сторону столицы. Выражаю благодарность всем службам, которые занимались ликвидацией последствий аварии», - отметил Александр Авдеев.Восстановить пешеходный переход через автомагистраль планируется к понедельнику.В МЧС по Владимирской области добавили, что на месте происшествия работали 47 человек и 17 единиц техники. От спасательного ведомства– 21 человек, а также 5 единиц техники.Напомним, что днём 20 ноября тягач с негабаритным грузом