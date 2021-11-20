93 года назад в этот день во Владимире родился Алексей Баталов. Великого актера называли лицом...

93 года назад в этот день во Владимире родился Алексей Баталов. Великого актера называли лицом эпохи, героем своего времени, символом поколения, эталоном мужчины. Образы его героев врезаются в память и душу. Народного артиста СССР нет с нами уже 4 года. И думаю, вам будут интересны факты из биографии этого потрясающего человека. Встретимся с людьми, чья линия жизни пересеклась с легендой отечественного кино.Париж, 1980 год. Песня советского актера, поэта-песенника Михаила Ножкина впервые звучит на юбилейном концерте в честь тридцатилетия парижского Киноклуба "Жар-птица". Раз в неделю сюда приходит парижская публика, для того чтобы знакомиться с советским кино, изучать русский язык. Каждый кинопросмотр сопровождает приезд известных советских артистов. В этот раз в Париже исполнитель главной роли фильма "Москва слезам не верит" Алексей Баталов. Почётный президент Киноклуба. Новая кинокартина - лидер советского проката, через год мелодрама станет "оскароносной".У меня этот клуб и этот зал вызывает массу самых личных и приятных воспоминаний, так как когда-то в свое время здесь, возвращаясь с фестивалей показывали и мы, представляли те фильмы , которые ездили на фестивали они связаны с самыми счастлвыми годами моей жизни, и именно здесь впервые в жизни я вышел на сцену перед иностранной публикой.Эту встречу помнит и Тамара Константиновна Мельникова. В те годы она работала в советском посольстве в Париже вместе со своим мужем - Вадимом Мельниковым, заместителем генерального консула. С Алексеем Баталовым супруги познакомились, когда актер вставал на консульский учёт.Тамара Мельникова, вдова консула Вадима Мельникова: “Что написал вам? Тамаре с благодарностью и все. Я взяла его автограф, как раз это было 8 марта, они очень рады были, что попали на праздник. Но Баталов еще, видимо, такой юморист. Мы выходим из консульства вместе с мужем, он честь отдает - я вас уважаю, я вам честь отдаю”.В тот день семья Мельниковых пригласила актера в знаменитый театр "Мориньи" Робера Оссейна. На легендарный "Нотр дам де Пари". Баталов был впечатлен.Баталов всё восхищался какие здесь прекрасные костюмы . Если бы у нас такие были...вот...Эта "встреча из прошлого" вошла в книгу Вадима Мельникова. Она сохранилась всего в нескольких экземплярах. Как рассказывает его сын владимирский режиссер Игорь Мельников, после знакомства в парижском консульстве, у дипломата и актера завязались приятельские отношения. Они часто созванивались, встречались в Москве. В 1983 году Мельниковы переедут во Владимир. Город, где 20 ноября 1928 года родился сам Алексей Баталов.Игорь Мельников режиссер, продюсер, сценарист: “Этот рассказ отца послужил идеей для меня снять такой документальный фильм: они встречаются, и что за эти годы, которые они не виделись , что у них у каждого произошло.в жизни”.Встречи, воспоминания, смешные истории. Алексей Баталов с удовольствием общался с владимирским режиссером, они затеяли совместный проект. Уже был готов сценарий. Часть материала для документальной картины отсняли. Но увы, бесценные кадры оказались утеряны навсегда.Игорь Мельников режиссер, продюсер, сценарист: “К сожалению украли ноутбук и вообще ничего. Это человек эпоха. Это Гражданин страны с Большой буквы. Человек с Большой буквы. Интеллигентный и его интеллигентность просматривается с его корней. То, что у него пробабушка была из польских дворян”.Вот здесь на Большой Московской- 86 стоял дом, где родился Алексей Баталов. В нём жила его мама Нина Ольшевская вместе с родителями. Точный адрес установил краевед Борис Гиляревский.Это они глупость сделали. Симпатичный был такой дом в 2, 5 этажа . С двориком, лошади были свои. Конюшня . Сани для зимы. Для меня это очень счастлтвое детское воспоминание безусловно. А там новый дом построили и наш снесли.Мама Баталова в юности была известна в городе своим талантом мелодекламации. Их дом посещали знаменитые люди. Крестным отцом Нины Ольшевской был друг семьи Михаил Фрунзе. Нарбековы- Ольшевские выступали против царской власти, состояли в партии эсеров. Но это не спасло их от трагического конца. Нина в 17 лет поступит в студию столичного Художественного театра к самому Станиславскому. Там познакомится с отцом Алексея Баталова.Самая известная роль Нины Ольшевской в кино - сестра Ларисы в "Бесприданнице" 36-ого года. Родители разведутся, когда актеру будет 5 лет. Нина Ольшевская выйдет замуж за известного писателя Виктора Ардова.Для Баталова Владимир - цитата из его письма, - "был и остаётся сказочным городом детства. И наш дом, и люди связанные с ним, и первые впечатления - все осталось за стеной войны и прочих бед, которые к великому несчастью, не прошли мимо этого доброго и светлого дома".Игорь Мельников режиссер, продюсер, сценарист: “Он сюда приезжал, у него была машина Волга, он приобрел. они съездили в Канны. Приехал посмотреть на свой дом. Но уже не было его. Он постоял, посмотрел... и уехал. И больше не приезжал сюда”.Алексей Владимирович поделился с Игорем Мельниковым одним воспоминанием из детства: рассказывал, как в 10 лет они поехали на поезде с мамой в Нижний Новгород.Игорь Мельников режиссер, продюсер, сценарист: “Поезд во Владимире стоял где-то часа полтора и, говорит, мама вышла, постояла на перроне. Я ее спросил - может пойдем? Она - нет . И всё”.Бабушка и дедушка актера были репрессированы. По официальной информации, дед Баталова - Антон Александрович умер в тюремной больнице Владимирского централа, 10 лет провела в тюрьмах и бабушка Нина Васильевна. Однако, Игорю Мельникову Алексей Баталов говорил о другой версии: Нина Норбекова погибла в застенках. Была забита насмерть. По мнению режиссёра, именно поэтому актер отказывался приезжать во Владимир на съемки.Игорь Мельников режиссер, продюсер, сценарист: “Он наотрез отказался приезжать. На мой вопрос почему?- он: эта тема не обсуждается...ВСЁ. Вот здесь он закрылся полностью. Да, дедушка, действительно, умер в тюрьме, а вот бабушка - она не сидела . Её просто убили. В тюрьме ее забили”.Как писал Алексей Баталов: " У меня в жизни было очень много людей, за которых я бы день и ночь молился. Они погибли в годы репрессий... Всем лучшим, что во мне есть, обязан им". Татьяна Воронцова, Андрей Синягин "Вести - Владимир".