Конечно, вы встречали художников, делающих зарисовки на оживленных улицах, в парках или кафе....

Конечно, вы встречали художников, делающих зарисовки на оживленных улицах, в парках или кафе. Сегодня даже появилось особое направление - городской скетчинг. Все, что нужно - карандаш, блокнот и желание рисовать. Хотите примкнуть? Любовь Клюквина приглашает.Четкий глаз, правильно поставленная рука, карандаш 8Б и альбом с французскими листами. И вот Успенский собор начинает обретать знакомые черты. Наталья Пименова называет себя свободным художником. Окончила мстерское училище и владимирский худграф. Теперь набивает руку. Помнит наизусть виды из всех владимирских кафе.Наталья Пименова, художник:- Рисую с детства всегда. Я сколько себя помню, всегда рисовала. Меня привлекают дома, природа, архитектура. Сейчас меня начали трогать разрушенные, старые постройки. Самый интересный собор у нас Никитский. Он не тронут, разрушенный, и привлекает меня. Его я рисовала очень много раз. Раз 8 точно.Богородице-Рождественский монастырь, Исторический музей, Большая Московская, дом, в котором Наталья мечтает купить квартиру... Все было нарисовано во время прогулок по любимому городу. Технику быстрой зарисовки называют скетчинг. С английского - эскиз, набросок. Обычно это рисунок без деталей, с основными формами и контурами. Рисунок - впечатление. Чаще всего с натуры. К скетчингу Наталью привело материнство. Теперь некогда выйти на пленэр, говорит девушка. А ребенка, пожалуй, получается нарисовать только, пока он спит. И то по-быстрому.Наталья Пименова, художник:- Я лично получаю удовольствие от самого рисования, от самого процесса. Я в этом как-то учусь. У меня желание показать то, что мне понравилось, на что другой человек, наверное, не обратил бы внимание или сказал бы: "Ну, развалюха какая-то стоит".Дома Наталья превращает скетчи в картины. Несколько законченных работ сейчас можно увидеть на выставке центра ИЗО. Она продлится до 11 декабря.Наталья Пименова, художник:- На карандашные зарисовки меня очень вдохновил Василий Верещагин. У него гениальные зарисовки карандашные архитектуры. Репин меня вообще... Репин - это для меня просто бог. Мне до него, как до Луны. Его зарисовки карандашные, его офорты очень нравятся. Шишкин, конечно же, со своими офортами. Наш Борис Французов.Ещё одна причина любить технику набросков - экономия. Нужна лишь бумага и карандаш. Сейчас расходники для художников сильно подскочили в цене. Наталье повезло удачно выйти замуж, самостоятельно прокормиться искусством - задача не из легких, уверяет художница.Наталья Пименова, художник:- Вот эти все материалы они стоят очень дорого. Очень дорого. Один карандаш стоит 800 рублей. Кисти очень подорожали. Если я колонок могла купить за 800 рублей. Сейчас это стоит 2500 рублей. Одна кисточка. С нынешней зарплатой учителей дай бог хватит на материалы художественные.Но и цены не преграда - старый дом с давно знакомой улицы так и просится на бумагу, чтобы рассказать свою историю и появиться в соцсетях художницы. А уже там каждый заинтересованный зритель наделит увиденное своим смыслом.Любовь Клюквина, Александр Чунаев. “Вести-Владимир»