В ходе рабочей поездки в ЛНР губернатор Владимирской области Александр Авдеев заехал в госпиталь

В ходе рабочей поездки в ЛНР губернатор Владимирской области Александр Авдеев заехал в госпиталь, где лечат владимирских военнослужащих. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Там он поговорил с медиками из Мурома и бойцами, которым оказывается помощь.По словам специалистов, раненых в госпитале немного. Все с лёгкими ранениями или небольшими проблемами со здоровьем. На условия никто из них не жаловался.«Желаю ребятам скорейшего выздоровления. Они молодцы, гордимся их мужеством. И хочу сказать спасибо нашим медикам – не только лечат, но и подбадривают бойцов», - отметил губернатор.Кроме того, Александр Авдеев 344-го и 346-го полков.