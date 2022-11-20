Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с военнослужащими 344-го и 346-го полков

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с военнослужащими 344-го и 346-го полков. Итогами поездки руководитель поделился в своём телеграм-канале. Ранее родственники бойцов на подготовку, снабжение и вооружение.Также Александр Авдеев осмотрел полковые склады в Валуйках и ЛНР. Там он проверил качество снабжения и скорректировал списки для последующих поставок.«В 346 полку всё организовано хорошо, в 344-м ещё предстоит наладить схему доставки. В целом областная помощь поступает, задержки случаются, но серьёзных перебоев нет. Кому смогли, мы передали адресные посылки, оставшиеся лежат и ждут, когда парни вернутся с боевого задания», - написал губернатор.В ЛНР доставлена очередная партия груза, в том числе два автомобиля «УАЗ» и четыре современных антидрона. Техника способна ликвидировать беспилотные летальные аппараты на расстоянии до трёх километров.