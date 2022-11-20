Елена Яковлева воспитала достойного сына с большим будущим. Наследник звезды Денис Шальных удивил семейной идиллией

Елена Яковлева воспитала достойного сына с большим будущим. Наследник звезды Денис Шальных удивил семейной идиллиейЗа его плечами есть неудачный брак и развод, но это не мешает мужчине мечтать о великом и верить в плодотворность чувств. Людям Денис Шальных предпочитает общество кошек, ведь от них гораздо больше понимания и взаимности. Елена Яковлева никогда не перечила любви сына к животным, поэтому даже во взрослом возрасте мужчина берет с них пример.Так, недавно он восхитился парочкой диких кабанов, которых содержит некий блогер-зоозащитник. Звездный наследник опубликовал на личной странице видео с длинноносыми очаровашками. Оно было снято, когда у кабана Фунтика начался гон, и его партнерша Дуся забеременела.Разместив ролик, Денис Шальных показал фанатам пузатую невесту Фунтика, которая ждет малышей. Возможно, сын Елены Яковлевой рассматривал счастливых кабанов, представляя, что тоже станет папой."Ну как у нас без нашего Фунтика. Вот он Дусю опять огулял", — говорит автор ролика.Но кабаны кабанами, а Денис явно забросил заботу о своей личной жизни. В ноябре мужчине исполнилось 30 лет, а детей у него нет. Причину любитель животных пока не раскрывает: то ли рядом нет невесты, то ли Шальных боится сделать решительный шаг. 61-летняя Елена Яковлева наверняка мечтает о внуках.