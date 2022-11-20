Бывает, что у некоторых девушек полностью отсутствует девственная плева. Такие случаи, действительно, нередки. На самом деле это патология, которая является врожденной. Почему это происходит и как родителей защитить своего ребенка еще во время беременности, Дни.ру рассказала детский врач-гинеколог СМ-Клиника Юлия Сехниашвили.

Бывает,что у некоторых девушек полностью отсутствует девственная плева. Такие случаи,действительно, нередки. На самом деле это патология, которая являетсяврожденной. Почему это происходит и как родителей защитить своего ребенка ещево время беременности, "Дни.ру" рассказала детский врач-гинеколог "СМ-Клиника" ЮлияСехниашвили.Девственная плева – это слизистая пленка, состоящая из мышечныхтканей, кровеносных сосудов и нервных окончаний. Этот орган также имеетназвание "гимен". Он расположен у входа во влагалище и защищает женские половыеорганы от инфекций. Чтобы менструальная кровь выходила, в плевеприсутствует одно или несколько отверстий. В норме девочка рождается с гименом.Он развивается еще на эмбриональном этапе развития. Однако иногда случаютсяаномалии. Например, аплазия – заболевание, при котором гимен отсутствует.Такое врожденное отклонение можно предотвратить, ведь онослучается, если плод подвергался негативным воздействиям – кислородному голоданию,радиации или интоксикации. Поэтому женщинам следует следить за своим состояниемво время беременности. Но иногда патология возникает из-за гормональныхнарушений или генетических особенностей. Обычно отсутствие девственной плевывыявляется еще во время осмотров врачом – акушером-гинекологом.Аплазия вредна для организма. В мочеполовую систему девочкимогут проникать патологичные микроорганизмы. Из-за этого есть риск развитияинфекционных заболеваний. К тому же, отсутствие девственной плевы частосопровождается и другими аномалиями развития органов половой системы. Однакоэта особенность не является поводом для хирургического вмешательства. Всепотому, что при аплазии нет признаков нарушения оттока менструальной крови.Осложнения при этой патологии проявляются нечасто.Иногдатребуется медикаментозная терапия, которую назначают в случае кольпита, цервицита,эндометрита. Они могут развиться вследствие восходящего инфицирования. Бывает, девочкам назначают антибиотики, их врач подбирает в соответствии с типом возбудителя.