Смешное видео с толстой кошкой Кирой посмотрели десятки тысяч человек. Пушистую одесситку нагло зацеловали.

Смешное видео с толстой кошкой Кирой посмотрели десятки тысяч человек. Пушистую одесситку нагло зацеловали.Хозяин хвостатой пампушки закончил тренировку и заметил, как эта смешная толстуха плюхнулась на паркет. Кошку привлекла спортивная атмосфера в комнате и штанга с тяжеленными блинами, но двигаться оказалось слишком сложно. Потехи ради, владелец серой лентяйки записал смешное видео, которое набирает популярность в Сети.Кира почти по-человечьи расселась на полу, свесив пузико. Спортивный мужчина подошел к ней, протягивая кончики пальцев и вынуждая пушистую слегка пошевелиться."Приветики! Усатая, приветики!" — произнес хозяин и поцеловал в мордочку животное на смешном видео. Мохнатая леди осталась недовольна стремительной лаской и возмущенно высунула язык.Юмор, запечатленный на камеру, оценили не все. Некоторые пользователи Сети восприняли в штыки чрезмерную полноту кошки. Нашлись зоозащитники, призвавшие владельца Киры срочно уладить проблему лишнего веса."Как вы можете тренироваться и заботиться о себе, но при этом издеваться над своим питомцем? Ужасно, что у кошки еще и плоская морда", "Очевидно, вам нужно посадить эту кошку на диету. Это нездорово", — отреагировали на видео иностранцы.