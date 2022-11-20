Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал изданию Век о новых проектах, представленных на открытии ЧВК Вагнер Центра 4 ноября. Бизнесмен побывал на первом презентационном мероприятии.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о новых проектах, представленных на открытии "ЧВК Вагнер Центра" 4 ноября. Бизнесмен побывал на первом презентационном мероприятии.По словам Пригожина, в центре "скрещивают молодых-талантливых со старыми и опытными". На первом мероприятии прошла презентация и защита инженерных и IT-проектов, авторы которых надеются найти себе место в "ЧВК Вагнер Центре". По словам бизнесмена, многие из этих разработок могут пригодиться военной промышленности."Была видеоконференция, ребята на территории слушали тех, кто рассказывал им о своих проектах, своих наработках, — рассказал Пригожин. — Много интересных вещей, которые помогут нам в развитии военной промышленности, я надеюсь, и применим это на практике".Как сообщалось ранее, "ЧВК Вагнер Центр" задуман как инновационный кластер для изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, с пространствами для экспериментального производства и стартапов. Они разместятся в нескольких зданиях в Петербурге. Кроме того, в центре уже начали работу дискуссионные площадки, ключевыми темами на которых стало взаимодействие российских армии, государства, бизнеса и общества в условиях СВО.