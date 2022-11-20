Избранница Архипа Глушко не жаждет познать счастье материнства. Наташа Королева вынуждена мириться с этим.

Избранница Архипа Глушко не жаждет познать счастье материнства. Наташа Королева вынуждена мириться с этим.Звездный наследник Архип Глушко закрутил страстный роман со стриптизершей Мелиссой. Бросившись в омут с головой, парень и его зазноба оказались выселены из дома — Наташа Королева призвала пару к самостоятельности.В итоге влюбленные переселились в съемную хрущевку, а Мелисса поставила крест на стриптизе. Теперь она зарабатывает копейку в роли визажиста, а в свободное время ходит с Архипом по баням. Недавно она буквально сделала парня рогатым — нацепила ему корону в виде рогов для участия на модном показе.На этом мероприятии журналисты канала НТВ и застукали сына Наташи Королевой с избранницей. Там Мелиссе пришлось оправдываться за ложные слухи о беременности. Девушка призналась, что появившийся на снимках живот нагуляла в ходе употребления шампанского, а вовсе не полового контакта.Девушка и ее бойфренд старательно открещиваются от ребенка, который может появиться у них в перспективе. На первом месте — образование и карьера. Даже брак заключать Архип Глушко и Мелисса не торопятся. Так что невестка у Наташи Королевой пока не законная."Свадьба — это просто траты! Зачем нам сейчас тратиться на свадьбу?" — заявила возлюбленная сына Наташи