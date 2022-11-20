21 ноября традиционно празднуют Михайлов день, когда чествуют Архангела Михаила. Праздник был...

21 ноября традиционно празднуют Михайлов день, когда чествуют Архангела Михаила.Праздник был учреждён Лаодикийским собором. Славянские народы традиционно связывали этот день с началом зимы.Поздняя осень считалась у наших предков самым богатым временем года: урожай собран, амбары полны, с рабочими людьми рассчитались за летние заработки. Так что в этот день было принято отмечать сытно: богатый стол с мясным блюдом, гости и веселье.Что нельзя делать в Михайлов день?Не рекомендуется мыть голову, иначе весь ум можно вымыть.К ножам или острым предметам в этот день следует подходить осторожно — можно навлечь на себя гнев святого Михаила.Запрещается работать из корыстных побуждений, поэтому подработки и «халтурки» ради быстрых денег стоит отложить.Нельзя ссориться и ругаться, а также избегать любых споров и конфликтов.Не стоит рассказывать о хорошем сне, приснившемся в эту ночь. Предки верили, что если с кем-то им поделиться, такой сон ни за что не сбудется.Народные приметы на 20 ноября 2022 года:После Михайлова дня начинает промерзать земля.Если выпал мокрый снег — весна будет сырой и дождливой.Иней на земле с утра — быть земле холодной и морозной.Если туман застилает землю — зима будет теплой.Михайлов день ясный — ждите скоро трескучих морозов.Снегопад в Михайлов день — Пасха будет снежной и холодной.На елках мало шишек — зима будет теплой.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos