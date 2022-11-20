К сожалению, не все владельцы собак осознают, что их животное может стать угрозой для окружающих....

К сожалению, не все владельцы собак осознают, что их животное может стать угрозой для окружающих. Заставить ответить за свою халатность нерадивого хозяина можно, если он надлежащим образом не исполнял свои обязанности по надзору за животным.Так, 7 ноября 2022 года Селивановский райсуд частично удовлетворил исковые требования жителей деревни Высоково, предъявленные к местной жительнице о взыскании компенсации морального вреда и возмещении имущественного ущерба в результате укуса собаки.Судом установлено, что летом 2022 года семейную пару покусала соседская собака, от укусов которой они испытали физическую боль, им была оказана медицинская помощь, сделаны антирабические прививки от бешенства, приобретены лекарственные препараты и перевязочные средства.Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, решением суда с ответчика в пользу истцов взысканы денежные средства в счет компенсации морального вреда на общую сумму 65000 рублей, расходы по оплате лекарственных препаратов в размере 998 руб. 95 коп., расходы на оплату услуг такси в размере 2000 рублей, юридические услуги в размере 13000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины.Решение суда не вступило в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos