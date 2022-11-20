В Коврове прокуратура взяла на контроль окончание работ по ремонту дороги. 20 июня 2022 года...

В Коврове прокуратура взяла на контроль окончание работ по ремонту дороги.20 июня 2022 года Управление городского хозяйства администрации города Коврова и ООО «РУС-СТРОЙ» заключило муниципальный контракт на проведение работ по ремонту дороги на улице Свердлова (на участке от ул. Социалистическая до д. № 80а по ул. Свердлова).Согласно условиям контракта, дата окончания работ – 15 августа этого года.Вместе с тем, по состоянию на 2 ноября работы подрядчиком не исполнены, акты приемки работ сторонами не подписаны.Сумма неисполненных обязательств по муниципальному контракту составила 37,2 миллионов рублей.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в адрес гендиректора ООО «РУС-СТРОЙ» внесено представление. На руководителя Общества возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ.Исполнение условий контракта взято Ковровской городской прокуратурой на контроль.Фото – скрин из видео "ГородКовров.ru"